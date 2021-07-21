В Украине готовят техосмотр авто с видеофиксацией: эксперт указал на важные нюансы

Эксперт отметил, что решение о введении видеофиксации при проведении обязательного ТО транспортных средств давно назрело, однако обратил внимание на ряд важных нюансов в данном проекте.

В частности, внесение изменений в одно постановление правительства президент АБЭТ считает недостаточным.

"Да, в нормативно-правовой базе появится новая норма, однако ее нужно детализировать и закрепить на уровне закона и ряда подзаконных актов. В европейских странах власти подробно расписывают, сколько камер нужно установить в испытательной лаборатории, где они должны быть расположены. Также есть требования к разрешению картинки, которое обеспечит необходимое качество изображения. Все это - предмет отдельного подзаконного акта", - рассказал Гончарук.

Он также указал, что во избежание коррупционных рисков и с целью разделения функций мониторинга и контроля, роль регулятора как компетентного органа (о чем говорится в статье 1 Директивы 2014/45/EU) нужно сохранить за Министерством инфраструктуры.

"Именно МИУ активно изучает опыт европейских стран в сфере обязательного технического контроля. А потому абсолютно логично, в свете евроинтеграционного курса Украины, продолжить работу по внедрению западных стандартов в Украине под руководством МИУ. Тем более, что наша страна взяла на себя обязательства вернуть ОТК в рамках Соглашения об Ассоциации с ЕС и Директивы 2014/45/EU", - высказался эксперт.

Также президент АБЭТ подчеркивает, что внедрение западных стандартов и устранение коррупционных рисков невозможно без введения персональной ответственности специалиста, который проводит техосмотр.

"В той же Польше за грубые нарушения он лишается права на работу сроком на 5 лет. Кроме того, необходимо на законодательном уровне ввести автоматизированную передачу данных с приборов в лаборатории в общегосударственную базу данных. Это даст возможность исключить человеческий фактор при внесении показателей и манипуляции с результатами техосмотра", - объяснил Гончарук.