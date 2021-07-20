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МВД планирует вернуть техосмотр автомобилей, но с видеофиксацией процесса

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Украина, Вторник 20 июля 2021 13:09
МВД планирует вернуть техосмотр автомобилей, но с видеофиксацией процесса Фото: МВД хочет вернуть техосмотр автомобилей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство внутренних дел подготовило новый порядок проведения технического контроля автомобилей. Предлагается вернуть отмененный в 2011 году техосмотр, но с видеофиксацией процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект изменений в постановления Кабмина размещен на сайте МВД.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, обязательный технический контроль транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на улично-дорожной сети общего пользования, осуществляют субъекты проведения ОТК.

При этом на каждое транспортное средство, прошедшее ОТК и признанное технически исправным, субъект проведения ОТК составляет протокол проверки его технического состояния, который выдается водителю транспортного средства.

"Для повышения объективности и прозрачности прохождения ОТК проект акта предусматривает введение видеофиксации процесса прохождения ОТК", - говорится в документе.

Проект акта также конкретизирует термин "транспортное средство, используемое с целью получения прибыли" с целью устранения двоякости и неоднозначности во время его трактования.

Напомним, в январе 2021 года Владислав Криклий, который занимал должность министра инфраструктуры сказал в интервью РБК-Украина, что в Украине планируют сделать обязательным технический осмотр транспортных средств с 2022 года. По его словам, начать вводить техосмотр могут с переоборудованных автомобилей, которые впервые ввозятся. Такие транспортные средства все равно проходят сертификацию.

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Министерство внутренних дел Украины Техосмотр
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