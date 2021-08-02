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В Украине готовят ограничения для невакцинированных: коснутся школ и транспорта

Автор: Светлана Мащенко

В Украине готовят новые ограничения для невакцинированных людей. Их могут внедрять в случае ужесточения карантинных ограничений, если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться.

Об этом сообщил в Facebook председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат Михаил Радуцкий.

По словам политика, в Украине могут ввести ограничения для людей, которые не будут иметь COVID-сертификаты. Подобный опыт уже имеет Израиль, где, в частности, посещение массовых мероприятий, ресторанов, фитнес-клубов, синагоги без "зеленого паспорта" запрещено.

В Минздраве уже анонсировали введение ограничений для школ, где 80% педагогов неиммунизировано. Такие образовательные учреждения могут закрываться в случае сложной эпидситуации. Сейчас в Украине привито лишь 50% педагогов.

По мнению председателя комитета по вопросам здоровья, ограничения надо ввести еще и для:

  • транспортников,
  • предприятий общественного питания,
  • коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением.

"Больной водитель маршрутки инфицирует отнюдь не меньше людей, чем учитель", - уверен Радуцкий.

Он подчеркнул, что никто не будет заставлять украинцев вакцинироваться, однако справедливо требовать, чтобы работу, которая предусматривает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники.

Ранее в НСЗУ рассказали, о чем надо обязательно спросить у врача после проведения прививки.

Напомним, что в Украине полностью иммунизировано уже более двух миллионов человек.

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Михаил РадуцкийВакцинация