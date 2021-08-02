В Україні готують обмеження для невакцинованих: стосуватимуться шкіл і транспорту

В Україні готують нові обмеження для невакцинованих людей. Їх можуть впроваджувати у разі посилення карантинних обмежень, якщо епідеміологічна ситуація погіршуватиметься.
Про це повідомив у Facebook голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, народний депутат Михайло Радуцький.
За словами політика, в Україні можуть ввести обмеження для людей, що не матимуть COVID-сертифікати. Подібний досвід вже має Ізраїль, де, зокрема, відвідування масових заходів, ресторанів, фітнес-клубів, синагоги без "зеленого паспорту" заборонено.
У МОЗ вже анонсували запровадження обмежень для шкіл, де 80% педагогів неімунізовано. Такі освітні заклади можуть закриватися у разі складної епідситуації. Наразі в Україні щеплено лише 50% педагогів.
На думку голови комітету з питань здоров'я, обмеження треба запровадити ще й для:
"Хворий водій маршрутки інфікує аж ніяк не менше людей, ніж вчитель", - впевнений Радуцький.
Він наголосив, що ніхто не змушуватиме українців вакцинуватися, однак справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники.
Раніше в НСЗУ розповіли, про що треба обов'язково запитати у лікаря після проведення щеплення.
Нагадаємо, що в Україні повністю імунізовано вже понад два мільйони людей.