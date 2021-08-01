Обязательно спросите об этом у врача: в Минздраве сделали предупреждение о COVID-вакцинации

После получения прививки от коронавируса нужно обязательно спросить у врача, внес ли он данные в электронную систему здравоохранения. Ведь без этого вы не сможете получить международное свидетельство о вакцинации или COVID-сертификат.

Об этом рассказали в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ), которая подчиняется Министерству здравоохранения.

Такой сертификат будет обязательно нужен при выезде за границу, или же внутри страны. В частности, в случае усиления карантинных ограничений осенью у вакцинированных людей будут определенные привилегии.

Проверьте себя в электронной системе

В НСЗУ напоминают, если вы уже вакцинировались, надо проверить, внесли ли данные о вашей вакцинации в электронную систему. Для этого надо обратиться к врачу (можно даже по телефону), с которым вы заключили декларацию.

"Ваш семейный врач имеет право видеть в электронной системе здравоохранения все данные о вакцинации. На основе имеющихся и корректных данных семейный врач может выписать международное свидетельство о вакцинации", - рассказали в службе.

Что делать, если в системе вас нет

Если же врач не видит вас в системе, или же данные неправильные или неполные, вам надо обратиться к пункту, где вы делали вакцинацию. Там смогут внести или скорректировать данные.

"То есть внести или исправить данные о вакцинации должен тот врач, который ее проводил в соответствующем пункте прививки. Если прививки пациент делал у своего семейного врача - нужно обращаться к нему", - добавили в НЗСУ.

Отметим, что уже более двух миллионов украинцев уже полностью вакцинировались от коронавируса.