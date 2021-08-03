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В Украине за год катастрофически взлетели цены: что подорожало больше всего

Автор: Людмила Жукова

Цены в Украине за последний год стремительно выросли почти на все группы товаров. Некоторые продукты подорожали на 20-30%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, сильно взлетели в цене крупы, хлеб, мясо птицы, сигареты и бензин. Нельзя не отметить, что подорожание коснулось всех групп товаров.

Подорожание продуктов ощутили на себе незащищенные слои населения.

Сравнение цен в июне 2020 и в июле 2021 года

  • Рис (кг) с 23,57 до 27,23 грн

  • Хлеб пшеничный из муки высшего сорта (кг) с 24,81 до 29,65 грн

  • Хлеб пшеничный из муки первого сорта (кг) с 20,09 до 23,80 грн

  • Батон 500 г с 13,96 до 16,33 грн;

  • Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы (кг) с 19,18 до 23,15 грн

  • Крупа гречневая (кг) с 36,96 до 42,01 грн;

  • Птица (тушки куриные) (кг) с 50,50 до 68,19 грн

  • Филе куриное (кг) с 83,10 до 107,62 грн

  • Колбасы вареные первого сорта (кг) с 100,88 до 110,63 грн

  • Рыба мороженая (кг) с 80,19 до 84,27 грн

  • Водка 0,5 л с 92,13 до 93,31 грн

  • Вина столовые отечественные 0,75 л с 67,10 до 69,24 грн

  • Пиво отечественных марок 0,5 л с 17,58 до 18,59 грн

  • Сигареты с фильтром отечественных марок пачка (20 шт.) с 40,00 до 47,81 грн

  • Сигареты с фильтром медиум класса пачка (20 шт.) с 44,81 до 55,72 грн

  • Сигареты с фильтром премиум класса пачка (20 шт.) с 52,17 до 62,63 грн

  • Сигареты без фильтра пачка (20 шт.) с 35,64 до 42,87 грн

  • Бензин А-92 л с 20,79 до 28,36 грн

Как мы писали ранее, в Украине выросла стоимость на молочные продукты.

Также мы сообщали, что осенью в Украине взлетят цены на ключевые продукты.

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цены на продукты