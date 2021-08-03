RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні за рік катастрофічно злетіли ціни: що подорожчало найбільше

Автор: Людмила Жукова

Ціни в Україні За останній рік стрімко зросли майже на всі групи товарів. Деякі продукти подорожчали на 20-30%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Так, сильно злетіли в ціні крупи, хліб, м'ясо птиці, сигарети і бензин. Не можна не відзначити, що подорожчання торкнулося всіх груп товарів.

Подорожчання продуктів відчули на собі незахищені верстви населення.

Порівняння цін у червні 2020 і в липні 2021 року

  • Рис (кг) з 23,57 до 27,23 грн

  • Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку (кг) з 24,81 до 29,65 грн

  • Хліб пшеничний з борошна першого сорту (кг) з 20,09 до 23,80 грн

  • Батон 500 г з 13,96 до 16,33 грн;

  • Макаронні вироби з м'яких сортів пшениці (кг) з 19,18 до 23,15 грн

  • Крупа гречана (кг) з 36,96 до 42,01 грн;

  • Птиця (тушки курячі) (кг) з 50,50 до 68,19 грн

  • Філе куряче (кг) з 83,10 до 107,62 грн

  • Ковбаси варені першого сорту (кг) з 100,88 до 110,63 грн

  • Риба морожена (кг) з 80,19 до 84,27 грн

  • Горілка 0,5 л з 92,13 до 93,31 грн

  • Вина столові вітчизняні 0,75 л з 67,10 до 69,24 грн

  • Пиво вітчизняних марок 0,5 л з 17,58 до 18,59 грн

  • Сигарети з фільтром вітчизняних марок пачка (20 шт.) з 40,00 до 47,81 грн

  • Сигарети з фільтром медіум класу пачка (20 шт.) з 44,81 до 55,72 грн

  • Сигарети з фільтром преміум класу пачка (20 шт.) з 52,17 до 62,63 грн

  • Сигарети без фільтра пачка (20 шт.) з 35,64 до 42,87 грн

  • Бензин А-92 л з 20,79 до 28,36 грн

Як ми писали раніше, в Україні зросла вартість на молочні продукти.

Також ми повідомляли, що восени в Україні злетять ціни на ключові продукти.

Читайте РБК-Україна в Google News
цены на продукты