В Україні за рік катастрофічно злетіли ціни: що подорожчало найбільше
Ціни в Україні За останній рік стрімко зросли майже на всі групи товарів. Деякі продукти подорожчали на 20-30%.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Так, сильно злетіли в ціні крупи, хліб, м'ясо птиці, сигарети і бензин. Не можна не відзначити, що подорожчання торкнулося всіх груп товарів.
Подорожчання продуктів відчули на собі незахищені верстви населення.
Порівняння цін у червні 2020 і в липні 2021 року
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Рис (кг) з 23,57 до 27,23 грн
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Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку (кг) з 24,81 до 29,65 грн
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Хліб пшеничний з борошна першого сорту (кг) з 20,09 до 23,80 грн
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Батон 500 г з 13,96 до 16,33 грн;
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Макаронні вироби з м'яких сортів пшениці (кг) з 19,18 до 23,15 грн
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Крупа гречана (кг) з 36,96 до 42,01 грн;
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Птиця (тушки курячі) (кг) з 50,50 до 68,19 грн
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Філе куряче (кг) з 83,10 до 107,62 грн
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Ковбаси варені першого сорту (кг) з 100,88 до 110,63 грн
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Риба морожена (кг) з 80,19 до 84,27 грн
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Горілка 0,5 л з 92,13 до 93,31 грн
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Вина столові вітчизняні 0,75 л з 67,10 до 69,24 грн
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Пиво вітчизняних марок 0,5 л з 17,58 до 18,59 грн
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Сигарети з фільтром вітчизняних марок пачка (20 шт.) з 40,00 до 47,81 грн
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Сигарети з фільтром медіум класу пачка (20 шт.) з 44,81 до 55,72 грн
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Сигарети з фільтром преміум класу пачка (20 шт.) з 52,17 до 62,63 грн
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Сигарети без фільтра пачка (20 шт.) з 35,64 до 42,87 грн
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Бензин А-92 л з 20,79 до 28,36 грн
Як ми писали раніше, в Україні зросла вартість на молочні продукти.
Також ми повідомляли, що восени в Україні злетять ціни на ключові продукти.