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В Україні за рік катастрофічно злетіли ціни: що подорожчало найбільше

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Вівторок 03 серпня 2021 13:05
В Україні за рік катастрофічно злетіли ціни: що подорожчало найбільше Ціни на продукти в Україні зросли за 2020 рік (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Ціни в Україні За останній рік стрімко зросли майже на всі групи товарів. Деякі продукти подорожчали на 20-30%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Так, сильно злетіли в ціні крупи, хліб, м'ясо птиці, сигарети і бензин. Не можна не відзначити, що подорожчання торкнулося всіх груп товарів.

Подорожчання продуктів відчули на собі незахищені верстви населення.

Порівняння цін у червні 2020 і в липні 2021 року

  • Рис (кг) з 23,57 до 27,23 грн

  • Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку (кг) з 24,81 до 29,65 грн

  • Хліб пшеничний з борошна першого сорту (кг) з 20,09 до 23,80 грн

  • Батон 500 г з 13,96 до 16,33 грн;

  • Макаронні вироби з м'яких сортів пшениці (кг) з 19,18 до 23,15 грн

  • Крупа гречана (кг) з 36,96 до 42,01 грн;

  • Птиця (тушки курячі) (кг) з 50,50 до 68,19 грн

  • Філе куряче (кг) з 83,10 до 107,62 грн

  • Ковбаси варені першого сорту (кг) з 100,88 до 110,63 грн

  • Риба морожена (кг) з 80,19 до 84,27 грн

  • Горілка 0,5 л з 92,13 до 93,31 грн

  • Вина столові вітчизняні 0,75 л з 67,10 до 69,24 грн

  • Пиво вітчизняних марок 0,5 л з 17,58 до 18,59 грн

  • Сигарети з фільтром вітчизняних марок пачка (20 шт.) з 40,00 до 47,81 грн

  • Сигарети з фільтром медіум класу пачка (20 шт.) з 44,81 до 55,72 грн

  • Сигарети з фільтром преміум класу пачка (20 шт.) з 52,17 до 62,63 грн

  • Сигарети без фільтра пачка (20 шт.) з 35,64 до 42,87 грн

  • Бензин А-92 л з 20,79 до 28,36 грн

Як ми писали раніше, в Україні зросла вартість на молочні продукти.

Також ми повідомляли, що восени в Україні злетять ціни на ключові продукти.

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