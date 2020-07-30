В Украине на футбольном матче вспыхнул расистский скандал с разборками (видео)

Футбольный матч под Полтавой между командами "Заря-Ворскла" из местных спортсменов-ветеранов и "Молодые Звезды", собранной из африканских студентов, окончился расистским скандалом в первом тайме (со счетом 1:0 в пользу хозяев поля). После этого тренер гостей Майкл Алозие увел своих игроков с поля.

Отмечается, что сама игра 28 июня в Крутом Берегу на стадионе "Лтава" сопровождалась эмоциональными высказываниями, агрессивными выкриками и спорами между спортсменами обеих команд по причине мелких фолов, но финал наступил уже после 36-й минуты. Об этом передает "Полтавщина Спорт".

Игрок "Зари-Ворсклы" Ягуф Халилов пошел в борьбу с соперником и оба оказались на газоне, но футболисту "Звезд" досталось сильнее, и Ягуф подошел и извинился за жесткую игру.

Рядом с эпизодом находился защитник полтавской команды Владимир Олефир. В споре с кем-то из соперников он назвал того "черной обезьяной". Судя по реакции, это был Пеппра Бодкуе. Арбитр Андрей Коваленко показал защитнику желтую карточку.

Журналисты опубликовали видео инцидента (предупреждаем - присутствует ненормативная лексика!) Также показали кадры со спором спортсменов уже после того, как Алозие (нигерийский футболист, который до карьеры тренера ранее играл за луцкую "Волынь", запорожский "Металлург" и крымский "Севастополь") отказался продолжать игру и увел команду.

Так, после прерванного матча Джошуа из "Звезд" набросился на Олефира с бранью. В ответ Владимир говорил о том, что соперник тоже оскорблял его, правда, на английском. Но при этом опытный защитник не возражал факта расистских высказываний. Между тем, в адрес игрока "Зари-Ворсклы" - бывшего футболиста "Динамо" и сборной Украины Александра Мелащенко из уст африканского игрока прозвучала угроза на русском: "Я тебе прибью, на**й!"

Видео: Случай расизма на матче "Заря-Ворскла" - "Молодые Звезды" под Полтавой

Видео: После матча "Заря-Ворскла" - "Молодые Звезды" футболисты продолжили спор

Алозие позже так прокомментировал скандал:.

"Так нельзя играть в футбол, когда обзывают людей "черной обезьяной". Пацаны говорили, там три-четыре человека обзывали так. Я это сам услышал и решил забрать команду. Так нельзя делать. Мы ведь тоже люди. Мы пришли играть в футбол, а что это за фи*ня? Извини за выражение, конечно, но так нельзя делать! Обзывать людей из-за (цвета) кожи, зачем?" - возмущается тренер "Молодых звезд".

Видео: Майкл Алозие объяснил, почему увел команду "Молодые Звезды" с поля

В то же время тренер "Зари-Ворсклы" Юрий Мармач рассказал, что сам он не слышал такого высказывания, и вряд ли может оценить произошедшее на поле.

"Эта неприятная ситуация в любом случае будет иметь продолжение, ведь матч не доиграли и игру ждет разбирательство в КДК", - отмечается в материале.

Видео: Тренер "Зари-Ворсклы" Юрий Мармач высказался о расистском скандале

Ранее сообщалось, что жена футболиста "Шахтера" пожаловалась на расизм в Украине и рассказала о предубеждениях.

Напомним также, что в ноябре 2019 года Дентиньо и Тайсон из "Шахтера" стали объектом расистских оскорблений со стороны футбольных фанов во время матча с киевским "Динамо".