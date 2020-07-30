В Україні на футбольному матчі спалахнув расистський скандал із розбірками (відео)

Футбольний матч під Полтавою між командами "Зоря-Ворскла" з місцевих спортсменів-ветеранів і "Молоді Зірки", зібраної з африканських студентів, закінчився расистським скандалом в першому таймі (з рахунком 1:0 на користь господарів поля). Після цього тренер гостей Майкл Алозіє забрав своїх гравців з поля.

Зазначається, що сама гра 28 червня в Крутому Березі на стадіоні "Лтава" супроводжувалася емоційними висловлюваннями, агресивними вигуками та суперечками між спортсменами обох команд через дрібні фоли, але фінал наступив вже після 36-ї хвилини. Про це передає "Полтавщина Спорт".

Гравець "Зорі-Ворскли" Ягуф Халілов пішов у боротьбу з суперником і обидва опинилися на газоні, але футболістові "Зірок" дісталося сильніше, і Ягуф підійшов і вибачився за жорстку гру.

Поруч з епізодом перебував захисник полтавської команди Володимир Олефір. У суперечці з кимось із суперників він назвав того "чорною мавпою". Судячи з реакції, це був Пеппра Бодкуе. Арбітр Андрій Коваленко показав жовту картку захиснику.

Журналісти опублікували відео інциденту (попереджаємо - присутня ненормативна лексика!) Також показали кадри з суперечкою спортсменів вже після того, як Алозіє (нігерійський футболіст, який до кар'єри тренера раніше грав за луцьку "Волинь", запорізький "Металург" і кримський "Севастополь") відмовився продовжувати гру і забрав команду.

Так, після перерваного матчу Джошуа з "Зірок" накинувся на Олефіра з лайкою. У відповідь Володимир говорив про те, що суперник теж ображав його, щоправда, англійською. Але при цьому досвідчений захисник не заперечував факту расистських висловлювань. Між тим, на адресу гравця "Зорі-Ворскли" - колишнього футболіста "Динамо" і збірної України Олександра Мелащенка з вуст африканського гравця прозвучала погроза російською: "Я тебе приб'ю, на**й!"

Відео: Випадок расизму на матчі "Зоря-Ворскла" - "Молоді Зірки" під Полтавою

Відео: Після матчу "Зоря-Ворскла" - "Молоді Зірки" футболісти продовжили суперечку

Алозіє пізніше так прокоментував скандал:

"Так не можна грати в футбол, коли обзивають людей "чорною мавпою". Пацани казали, там три-чотири людини обзивали так. Я це сам почув і вирішив забрати команду. Так не можна робити. Ми ж теж люди. Ми прийшли грати у футбол, а що це за фі*ня? Перепрошую за вираз, звичайно, але так не можна робити! Обзивати людей через (колір) шкіри, навіщо?" - обурюється тренер "Молодих зірок".

Відео: Майкл Алозіє пояснив, чому забрав команду "Молоді Зірки з" поля

Водночас тренер "Зорі-Ворскли" Юрій Мармач розповів, що сам він не чув такого висловлювання, і навряд чи може оцінити подію на полі.

"Ця неприємна ситуація в будь-якому випадку матиме продовження, адже матч не дограли гру і чекає на розгляд КДК", - зауважується в матеріалі.

Відео: Тренер "Зорі-Ворскли" Юрій Мармач висловився про расистський скандал

Раніше повідомлялося, що дружина футболіста "Шахтаря" поскаржився на расизм в Україні та розповіла про упередження.

Нагадаємо також, що в листопаді 2019 року Дентіньо і Тайсон з "Шахтаря" стали об'єктом расистських образ з боку футбольних фанів під час матчу з київським "Динамо".