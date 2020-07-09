Много предубеждений: жена футболиста "Шахтера" пожаловалась на расизм в Украине

Футболист "Шахтера" Дентиньо и его жена Дани Соуза (фото: instagram.com/dani_souza_)

Жена нападающего "горняков" рассказала об инциденте в киевской школе с ее детьми

Жена футболиста "Шахтер" форварда Дентиньо пожаловалась на проявления расизма в Украине, но призналась, что ей нравится жить за границей, несмотря на культурные различия с родной Бразилией.

Об этом Дани Соуза, которая живет со своей семьей в Украине почти десять лет, рассказала в интервью Yahoo.

По словам модели, сам спортсмен и их дети страдают от дискриминации, с которой сталкиваются в повседневной жизни.

"Здесь много предубеждений против темнокожих и геев", - отметила Соуза.

Мать троих детей (8-летнего Бруно Лукаса и девочек-близнецов 6-летних Рафаэллы и Софии) рассказала, что ее дочери стали жертвами расизма в школе в Киеве.

"Две старшие девочки всегда показывали (им) свой язык, и я знаю, что это было из-за цвета (кожи) моей дочери. Однажды я встретила этих девочек в школьном коридоре, и я была возмущена. Я сказала: "Если ты покажешь им язык снова, ты увидишь его (у меня в руках)". И они никогда не ссорились с моими дочерьми", - вспоминает она.

Дани добавила, что страдает, когда подобные эпизоды случаются с людьми, которых она любит больше всего.

Так, около полугода назад Дентиньо и его товарищ по "Шахтеру" Тайсон стали объектом расистских оскорблений со стороны футбольных фанов во время матча с киевским "Динамо". Инцидент в ноябре 2019 года получил широкий резонанс и вызвал массу критики.

"Мне очень больно осознавать, что в наши дни существует расизм", - рассказала жена легионера.

Тем не менее она радуется возможности обеспечить образование для своих детей в Европе.

"Я очень благодарна. Они говорят по-английски и очень развиты. Я знаю, что образование в Бразилии не такое полное", - признается Соуза.

Также модель рассказала, что во время пандемии сначала планировали поехать в Бразилию, но решили остаться в Украине.

"Мы бы вернулись в мае, но мы предпочитаем оставаться в Украине", - говорит Дани и добавляет, что все равно иногда скучает по своей семье и "бразильской" энергии.

"Мы любящие, теплые люди. Но когда вы встречаете украинцев, вы видите, что они тоже близкие", - рассказала Соуза.

Дентиньо и его жена Дани Соуза с детьми (Фото: instagram.com/dani_souza_)

Ранее сообщалось, что недавно фото украинца спровоцировало "расистский" скандал в Новой Зеландии.