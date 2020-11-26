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В Украине ФОПам выдадут по 8 тысяч компенсации за карантин: кому именно

Автор: Владимир Костырин

В Украине предоставят помощь от государства предпринимателям и работникам, которые из-за карантина были вынуждены остановить трудовую деятельность. Сумма выплаты - 8 тысяч гривен, а общий объем по этому направлению составит 10 миллиардов гривен.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Facebook объяснил, кто именно и как сможет получить помощь.

Отмечается, что на такую однократную выплату могут рассчитывать более 1 миллиона физлиц-предпринимателей и наемных работников, которые остановили бизнес на время карантина.

"Сервис можно будет получить за 5 минут в приложении "Дія" или на портале", - рассказал чиновник.

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Финпомощь получат работники или физлица-предприниматели, если их работодатель имеет одну из 6 категорий КВЭД:

  • 47 - Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)
  • 55 - Временное размещения
  • 56 - Деятельность по обеспечению блюдами и напитками
  • 59.14 - Демонстрация кинофильмов
  • 90 - Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений
  • 93 - Деятельность в сфере спорта, организация отдыха и развлечений.

Отмечается, что одна из 6 категорий КВЭД должна быть заявлена первой в регистрационных сведениях на 31.10.2020.

Ранее сообщалось, что в Украине возобновили карантинные выплаты на детей ФОП.

Также мы писали о том, что в Украине выплаты на детей в 2021 году повысят, и рассказывали, сколько будут получать родители.

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