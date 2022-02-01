В Україні ФОПам призначатимуть пенсії по-новому: у Раді розкрили опцію

В Україні впровадження пенсійної реформи передбачає введення нового принципу для виплат пенсії фізособам підприємцям. У чому його суть, пояснила народний депутат, голова комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Про це вона розповіла в інтерв'ю " Главкому ".

Про свою пенсію ФОПи "мусять подбати самі"

Наразі підприємці платять єдиний соціальний внесок за себе виходячи з мінімальної зарплати, і можуть розраховувати на солідарну (звичайну) пенсію. Але також ФОПів заохочують накопичувати гроші на особистих пенсійних рахунках.

"Законопроєктом їм надається така опція: якщо вони захочуть щось відкласти, то держава на їхні рахунки докладе стільки ж, але не більше 3% від розміру середньої заробітної плати у розрахунку на одного учасника системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення на рік", - говорить Третьякова.

Одна з ініціаторів впровадження накопичувальної пенсійної системи також наголосила, що дана опція для фізосіб підприємців добровільна, і додала, що ФОПи, як підприємці, діють на свій ризик.

"І про свою пенсію - тобто більшу, ніж на солідарному рівні - ФОП мусить подбати сам", - заявляє нардеп.

Які гарантії збереження відкладених коштів

Що стосується питання впевненості, що з відкладеними грошима на цих накопичувальних рахунках нічого не станеться, Третьякова розповіла про стовідсоткове гарантування збереження цих коштів державним бюджетом, що зазначено в редакції законопроекту до другого читання.

"У накопичувальної системи є такий недолік: йому необхідний нагляд", - розповіла вона.

Депутат зазначила, що в Україні була створена "потужна система нагляду" тільки над банківською системою, чим займається НБУ.

"Небанківський фінринок наглядався надзвичайно погано: не створено те, що називається пруденційний нагляд - це коли нагляд здійснюється за рахунок контролю над активами, створення фінзвітності, а також наявності певних традицій регулювання", - висловилася Третьякова.

У Раді 14 грудня було схвалено закон про розширення повноважень Національної комісії з цінних паперів з нагляду.

"До слова, австрійські експерти, з якими ми консультувалися, на тему традиційного нагляду говорили нам, що для того, аби виростити професійного інспектора з нагляду, потрібно п'ять років виховувати його у цій структурі. Нацбанк має такі традиції ", - каже нардеп.

Третьякова додала, в Україні зараз є два регулятори, і до цієї системи ще потрібно долучити Фонд гарантування вкладів, щоб "захистити ці накопичувальні рахунки так само, як депозити".