В Украине почти на две недели задержат выплаты от государства: что происходит

Социальные выплаты в Украине будут приходить с серьезными задержками. В Фонде социального страхования озвучили причину таких накладок. Что об этом известно - в материале Styler.

В ведомстве о вероятных задержках выплат рассказали еще 23 апреля, а утром 27 апреля подтвердили эту информацию в эфире "Сніданку з 1+1". В Фонде соцстраха объясняют такие накладки тем, что на время карантина в бюджет поступает недостаточно денег.

Задержки выплат коснутся таких направлений:

больничные, связанные с временной нетрудоспособностью,

выплаты по беременности и родам;

пособия на погребение;

ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве.

Ориентировочный срок задержки, по предварительным прогнозам, составит до 13 дней.

"Это связано с уменьшением поступлений ЕСВ - в частности, из-за ниже прогнозируемого размера фонда оплаты труда по стране, уменьшения объемов производства во время пандемии", - сказано в сообщении пресс-службе фонда.

В Украине задерживают социальные выплаты (видео: YouTube/1+1)

В Фонде соцстраха также напомнили, что сроки выплат по нетрудоспособности также зависят и от даты подачи заявлений-расчетов на выплату больничных от работодателя. В ведомстве посоветовали украинцам держать связь с работодателем и бухгалтером предприятия, это поможет ускорить процесс.

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