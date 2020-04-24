Выплаты при рождении ребенка: украинцам сообщили печальную новость

Выплаты на детей в Украине (фото: freepik.com)

С выплатами при рождении ребенка, больничными и другими социальными выплатами в Украине возникли трудности

Выплаты при рождении ребенка, беременности, временной нетрудоспособности и другие виды социальной помощи будут поступать на счета украинцев с существенными задержками. Такую информацию сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования Украины.

Прогнозируемые сроки задержек выплат - около 13 дней. Связаны такие накладки с тем, что в Украине уменьшились поступления единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ), ведь объемы производства в Украине сократились из-за пандемии коронавируса и карантина в стране.

Срок задержки выплат на счета украинцев напрямую зависит от ежедневных денежных поступлений в бюджет фонда, сейчас же наблюдается дефицит в почти 220 миллионов гривен (по итогам первого квартала).

Социальные выплаты от Фонда соцстраха могут задерживаться по таким направлениям:

пособия по временной нетрудоспособности (больничные);

пособия по беременности и родам;

пособия на погребение;

ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве и тому подобное.

Что касается выплат по нетрудоспособности, то их ускорение зависит от даты подачи заявлений-расчетов на выплату больничных от работодателя. Поэтому в ФСС рекомендуют держать связь с работодателем и бухгалтером предприятия, чтобы знать дату подачи заявления.

Ранее мы писали, что еще одна категория пенсионеров сможет получить доплаты уже этой весной.