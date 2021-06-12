В Украине из-за дождей дорожает огурец: сколько стоит

В Украине длительная пасмурная и прохладная погода вызвала уменьшение огурца на рынке, и как следствие – рост цен.
Об этом сообщает EastFruit.
Так, после достаточно резкого снижения цен из-за дождей в Украине дорожает огурец.
В общем цена на огурец сейчас формируется в пределах 10-18 грн/кг, что в среднем на 26% дороже, чем неделей ранее.
Кроме того, на сегодня стоимость огурцов в Украине в среднем в 2,2 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Производители говорят, что при улучшении погодных условий ситуация на рынке огурца может резко измениться в противоположную сторону.
Также огурцы с летних теплиц заметно уменьшилась. Все из-за снижения темпов сбора урожая через холодную и пасмурную погоду.
Огурец возбуждает аппетит, помогает усваивать пищевые продукты, улучшает пищеварение. Огурец противопоказан людям, страдающим на язву или гастрит, за то, что огурец повышает кислотность желудочного сока.
Кроме того, в них много клетчатки, однако она не усваивается человеческим организмом, но клетчатка контролирует работу кишечника, выводя холестерин из организма.
Как мы ранее писали, в Одессе цены на черешню бьют рекорды там берут 7 гривен за только чтобы попробовать.
Также мы сообщали, что из-за неблагоприятных погодных условий нынешний клубничный сезон опоздал, да и цена на ягоду кусается.