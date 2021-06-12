В Украине из-за дождей дорожает огурец: сколько стоит

Так, после достаточно резкого снижения цен из-за дождей в Украине дорожает огурец.

Какая цена на огурцы в Украине?

В общем цена на огурец сейчас формируется в пределах 10-18 грн/кг, что в среднем на 26% дороже, чем неделей ранее.

Кроме того, на сегодня стоимость огурцов в Украине в среднем в 2,2 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Производители говорят, что при улучшении погодных условий ситуация на рынке огурца может резко измениться в противоположную сторону.

Также огурцы с летних теплиц заметно уменьшилась. Все из-за снижения темпов сбора урожая через холодную и пасмурную погоду.

Что известно об огурцах?

Огурец возбуждает аппетит, помогает усваивать пищевые продукты, улучшает пищеварение. Огурец противопоказан людям, страдающим на язву или гастрит, за то, что огурец повышает кислотность желудочного сока.

Кроме того, в них много клетчатки, однако она не усваивается человеческим организмом, но клетчатка контролирует работу кишечника, выводя холестерин из организма.