В Україні через дощі дорожчає огірок: скільки коштує

В Україні тривала похмура і прохолодна погода спричинила зменшення огірка на ринку, і як наслідок – зростання цін.
Про це повідомляє EastFruit.
Так, після досить різкого зниження цін через дощі в Україні дорожчає огірок.
Загалом ціна на огірок наразі формується в межах 10-18 грн/кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж тижнем раніше.
Крім того, на сьогодні вартість огірків в Україні в середньому у 2,2 раза дорожча, ніж в аналогічний період минулого року. Виробники кажуть, що при поліпшенні погодних умов ситуація на ринку огірка може різко змінитися у протилежний бік.
Також огірки з літніх теплиць помітно зменшилася. Все через зниження темпів збору врожаю через холодну і похмуру погоду.
Огірок збуджує апетит, допомагає засвоювати харчові продукти, покращує травлення. Огірок протипоказаний людям, що страждають на виразку чи гастрит, через те, що огірок підвищує кислотність шлункового соку.
Окрім того, в них багато клітковини, проте вона не засвоюється людським організмом, але клітковина контролює роботу кишківника, виводячи холестерин з організму.
Як ми раніше писали, в Одесі ціни на черешню б'ють рекорди, там беруть 7 гривень за тільки щоб спробувати.
Також ми повідомляли, що через несприятливі погодні умови нинішній полуничний сезон запізнився, та й ціна на ягоду кусається.