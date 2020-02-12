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В Украине добровольцам дадут новый статус: что известно

STYLERЖизнь    12.02.2020 - 16:59
В Украине добровольцам дадут новый статус: что известно
Добровольцы будут получать удостоверения УБД (фото: РБК-Украина)

Военным добровольцам в Украине будут давать статус УБД

Добровольцам в Украине теперь будут давать статус участников боевых действий. Ранее люди должны были обращаться для этого в суд. Об этом решении Кабинета министров сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

Теперь правительство определило четкий механизм этой процедуры для членов добровольных военных формирований.

"Добровольцы, принимавшие непосредственное участие в АТО, смогут получить статус участника боевых действий. Правительство определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольных формирований. До этого иногда добровольцы были вынуждены в судах доказывать, что защищали страну на Востоке", - заметил глава Кабмина.

По словам Гончарука, добровольцы будут иметь льготы и социальные гарантии как участники боевых действий, а также смогут получить социальную поддержку, помощь в социальной и профессиональной адаптации после возвращения с военной службы.

Напомним, в конце декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении статуса УБД добровольцам.

Добровольцам в АТО упростили получение статуса участника боевых действий Опубликован закон о предоставлении добровольцам статуса УБД
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