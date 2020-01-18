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В Кабмине надеются на принятие закона о ветеранах войны в ближайшее время

Новости » Политика     18.01.2020 - 12:38
В Кабмине надеются на принятие закона о ветеранах войны в ближайшее время
Фото: Оксана Гаврилюк (facebook.com Оксана Гаврилюк)

Закон должен урегулировать все социальные гарантии ветеранов

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Гаврилюк надеется, что законопроект о ветеранах войны вскоре будет представлен на рассмотрение и принят Верховной радой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее страницу в Facebook.

Она отметила, что этот масштабный закон должен урегулировать все социальные гарантии ветеранов, их семей, семей погибших защитников, семей Небесной сотни и пострадавших участников Революции Достоинства.

В Кабмине надеются на принятие закона о ветеранах войны в ближайшее время

"Основополагающий законопроект о ветеранах войны, который, я очень надеюсь, вскоре будет представлен на рассмотрение депутатов и также будет принят. Этот масштабный закон должен регулировать все социальные гарантии ветеранов, их семей, семей погибших защитников, семей Небесной сотни и пострадавших участников Революции Достоинства", - написала глава министерства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты ветеранов антитеррористической операции (АТО) на Донбассе с инвалидностью.

Как писало РБК-Украина ранее, опубликован закон о предоставлении добровольцам статуса участника боевых действий (УБД).

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