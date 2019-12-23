Зеленский подписал закон о предоставлении статуса УБД добровольцам

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законом вводится механизм предоставления статуса участника боевых действий добровольцам

Во вторник, 23 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2045-1 о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады Украины.

Напомним, 4 декабря парламент одобрил во втором чтении законопроект №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции", которым будет введен механизм получения статуса участника боевых действий добровольцами. За документ проголосовали 329 парламентариев.

В частности, вносятся изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". В перечень участников боевых действий включаются лица, которые в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, на протяжении не менее 30 календарных дней, в том числе по совокупности дней, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины и другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

Подчеркнем, ко второму чтению была внесена норма о получении статуса УБД лицами-добровольцами, которые принимали участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, то есть уже не в АТО, а в операции Объединенных сил.

Напомним, 20 декабря Рада одобрила закон о статусе участников боевых действий для моряков ВМС. Статус получат, в том числе 24 моряка, захваченные Россией в Керченском проливе.