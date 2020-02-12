В Україні добровольцям дадуть новий статус: що відомо

Добровольці будуть отримувати посвідчення УБД (фото: РБК-Україна)

Військовим добровольцям в Україні будуть давати статус УБС

Добровольцям в Україні тепер будуть давати статус учасників бойових дій. Раніше люди повинні були звертатися в суд. Про це рішення Кабінету міністрів повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Тепер уряд визначив чіткий механізм цієї процедури для членів добровільних військових формувань.

"Добровольці, які брали безпосередню участь в АТО, зможуть отримати статус учасника бойових дій. Уряд визначив чіткий механізм надання статусу УБС членам добровільних формувань. До цього іноді добровольці були змушені в судах доводити, що захищали країну на Сході", - зазначив голова Кабміну.

За словами Гончарука, добровольці будуть мати пільги і соціальні гарантії як учасники бойових дій, а також зможуть отримати соціальну підтримку, допомогу у соціальної і професійної адаптації після повернення з військової служби.

Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про надання статусу УБС добровольцям.