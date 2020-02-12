ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні добровольцям дадуть новий статус: що відомо

STYLERЖиття    12.02.2020 - 16:59
В Україні добровольцям дадуть новий статус: що відомо
Добровольці будуть отримувати посвідчення УБД (фото: РБК-Україна)

Військовим добровольцям в Україні будуть давати статус УБС

Добровольцям в Україні тепер будуть давати статус учасників бойових дій. Раніше люди повинні були звертатися в суд. Про це рішення Кабінету міністрів повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Тепер уряд визначив чіткий механізм цієї процедури для членів добровільних військових формувань.

"Добровольці, які брали безпосередню участь в АТО, зможуть отримати статус учасника бойових дій. Уряд визначив чіткий механізм надання статусу УБС членам добровільних формувань. До цього іноді добровольці були змушені в судах доводити, що захищали країну на Сході", - зазначив голова Кабміну.

За словами Гончарука, добровольці будуть мати пільги і соціальні гарантії як учасники бойових дій, а також зможуть отримати соціальну підтримку, допомогу у соціальної і професійної адаптації після повернення з військової служби.

Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про надання статусу УБС добровольцям.

Добровольцям в АТО спростили отримання статусу учасника бойових дій Опублікований закон про надання добровольцям статусу УБД
Новини України
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся