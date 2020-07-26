В Украине действуют новые правила сдачи на права: к чему готовиться

Согласно новым правилам, экзамен будет записываться на видео
С 17 июля в Украине действуют новые правила сдачи на права. В частности, с начала и до конца экзамена ведется фото- и видеофиксация, а результаты можно обжаловать в течение 10 рабочих дней. Автоюрист Вадим Володарский рассказал для чего нужна видеофиксация и почему это важно.
Как рассказывает эксперт, камеры нужны, чтобы доказать, что "человек действительно сдавал экзамен".
"Это, очевидно, делается для того, чтобы избежать проблем с коррупцией при получении водительских прав. Мы знаем, что существует мнение, что достаточно много людей у нас права покупают, это явление имеет место. Поэтому это делается, чтобы доказать, что действительно человек пришел и сдавал экзамен", - сказал юрист.
Процедура предусматривает обжалование результатов экзамена у начальника соответствующего сервиса. На вопрос о том, можно ли будет обжаловать в суде, Володарский ответил, что "нет смысла".
"В принципе видеозапись является доказательством, безусловно. Но здесь вопрос в том, есть ли смысл это делать, учитывая срок рассмотрения дела в наших судах сейчас", - сказал юрист.
Что еще изменилось с 17 июля:
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