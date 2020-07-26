В Украине действуют новые правила сдачи на права: к чему готовиться

С 17 июля в Украине действуют новые правила сдачи на права. В частности, с начала и до конца экзамена ведется фото- и видеофиксация, а результаты можно обжаловать в течение 10 рабочих дней. Автоюрист Вадим Володарский рассказал для чего нужна видеофиксация и почему это важно.

Как рассказывает эксперт, камеры нужны, чтобы доказать, что "человек действительно сдавал экзамен".

"Это, очевидно, делается для того, чтобы избежать проблем с коррупцией при получении водительских прав. Мы знаем, что существует мнение, что достаточно много людей у нас права покупают, это явление имеет место. Поэтому это делается, чтобы доказать, что действительно человек пришел и сдавал экзамен", - сказал юрист.

Процедура предусматривает обжалование результатов экзамена у начальника соответствующего сервиса. На вопрос о том, можно ли будет обжаловать в суде, Володарский ответил, что "нет смысла".

"В принципе видеозапись является доказательством, безусловно. Но здесь вопрос в том, есть ли смысл это делать, учитывая срок рассмотрения дела в наших судах сейчас", - сказал юрист.

Что еще изменилось с 17 июля:

результаты экзаменов в течение 10 рабочих дней можно обжаловать;

устанавливаются основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления полученного впервые, предоставления фиктивных документов и прочее);

теперь при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления ТС по любой из категорий В, С1, С, D1 и D;

максимально допустимый перерыв в навыках управления теперь увеличен до 3 месяцев;

подтвердить навыки управления ТС можно документом на право собственности авто другого из супружеской пары, и документами, подтверждающими кредит, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном;

в случае открытия 2 и более категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории;

экзамен прекращается, если при сдаче человек пользуется шпаргалками или подсказками;

продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена: на площадке - не менее 10 минут, на дороге - не менее 20 минут, а в целом - не более 1 часа;

если на дорогах пробки, проводятся ремонтные работы, случилось ДТП - возможное отклонение от маршрута при проведении практического экзамена;

возможно исключение имеющейся категории, если медицинской справкой она не подтверждена. И обновления ее в случае предоставления новой справки, если пригодность к управлению восстановлена.

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