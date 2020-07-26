В Україні діють нові правила здачі на права: до чого готуватися

Згідно з новими правилами, іспит буде записуватися на відео
З 17 липня в Україні діють нові правила здачі на права. Зокрема, з початку і до кінця іспиту ведеться фото - і відеофіксація, а результати можна оскаржити протягом 10 робочих днів. Автоюрист Вадим Володарський розповів для чого потрібна відеофіксація і чому це важливо.
Як розповідає експерт, камери потрібні, щоб довести, що "людина дійсно складала іспит".
"Очевидно, це робиться для того, щоб уникнути проблем з корупцією при отриманні водійських прав. Ми знаємо, що існує думка, що досить багато людей у нас права купують, це явище має місце. Тому це робиться, щоб довести, що дійсно людина прийшла і склала іспит", - сказав юрист.
Процедура передбачає оскарження результатів іспиту у начальника відповідного сервісу. На питання про те, чи можна буде оскаржити в суді, Володарський відповів, що "немає сенсу".
"В принципі відеозапис є доказом, безумовно. Але тут питання в тому, чи є сенс це робити, враховуючи термін розгляду справи в наших судах зараз", - сказав юрист.
Що ще змінилося з 17 липня:
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