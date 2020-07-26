В Україні діють нові правила здачі на права: до чого готуватися

З 17 липня в Україні діють нові правила здачі на права. Зокрема, з початку і до кінця іспиту ведеться фото - і відеофіксація, а результати можна оскаржити протягом 10 робочих днів. Автоюрист Вадим Володарський розповів для чого потрібна відеофіксація і чому це важливо.

Як розповідає експерт, камери потрібні, щоб довести, що "людина дійсно складала іспит".

"Очевидно, це робиться для того, щоб уникнути проблем з корупцією при отриманні водійських прав. Ми знаємо, що існує думка, що досить багато людей у нас права купують, це явище має місце. Тому це робиться, щоб довести, що дійсно людина прийшла і склала іспит", - сказав юрист.

Процедура передбачає оскарження результатів іспиту у начальника відповідного сервісу. На питання про те, чи можна буде оскаржити в суді, Володарський відповів, що "немає сенсу".

"В принципі відеозапис є доказом, безумовно. Але тут питання в тому, чи є сенс це робити, враховуючи термін розгляду справи в наших судах зараз", - сказав юрист.

Що ще змінилося з 17 липня:

результати іспитів протягом 10 робочих днів можна оскаржити;

встановлюються підстави для анулювання посвідчення водія (у разі позбавлення права керування отриманого вперше, надання фіктивних документів та інше);

тепер при отриманні категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE можна підтвердити наявність навичок керування ТЗ з будь-якої з категорій В, С1, С, D1 і D;

максимально допустима перерва в навичках управління тепер збільшена до 3 місяців;

підтвердити навички керування ТЗ можна документом на право власності авто чоловіка чи жінки, і документами, що підтверджують кредит, оренду, лізинг, або тимчасовий реєстраційний талон;

у разі відкриття 2 і більше категорій теоретичний іспит складається за екзаменаційними білетами вищої категорії;

іспит припиняється, якщо при здачі людина користується шпаргалками або підказками;

тривалість кожного етапу проведення практичного іспиту: на майданчику - не менше 10 хвилин, на дорозі - не менше 20 хвилин, а в цілому - не більше 1 години;

якщо на дорогах пробки, проводяться ремонтні роботи, трапилося ДТП - можливе відхилення від маршруту при проведенні практичного іспиту;

можливо виключення наявної категорії, якщо медичною довідкою вона не підтверджена І оновлення її у разі надання нової довідки, якщо придатність до управління відновлена.

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