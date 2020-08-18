В Украине детям предлагают учиться по новой системе: правило "пузыря"

Школа в Украине (фото: РБК-Украина)

По новой системе классы с учащимися будут отделены друг от друга

В Украине с 1 сентября могут начать обучение в школах и университетах по новой системе. Украинские представители образования предлагают украинским детям учиться по примеру Великобритании и Канады, используя правило "пузыря". Об этом сообщается в Telegram-канале Pavlovsky-news.

Классы могут функционировать отдельно друг от друга в так называемых "пузырьках", которые практически не пересекаются между собой. Таким образом школа распределит риски, и когда кто-то из детей заболеет, на карантин отправят не всю школу, а только один "пузырь".

Помимо традиционных требований (сокращение количества учеников в классах, мониторинг состояния здоровья и др.), аналитики Киевского университета Гринченко рекомендуют каждому учащемуся обзавестись дневником температуры.

Деление классов на группы повлечет за собой дополнительную нагрузку на преподавателей, поэтому на выплату зарплат предлагают выделить дополнительное финансирование.

Как мы ранее писали, Министерство здравоохранения разработало рекомендации, чтобы дети могли пойти в школу с 1 сентября. В рекомендациях учтены маршруты учеников и график допуска к учреждениям образования.

Напомним, в Кабинете министров Украины рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября.