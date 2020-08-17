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Дети должны пойти в школу 1 сентября, - Минздрав

Киев, Понедельник 17 августа 2020 09:46
Дети должны пойти в школу 1 сентября, - Минздрав
Фото: Максим Степанов (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Вопрос выполнения рекомендаций лежит на руководителях учебных заведений

Министерство здравоохранения разработало рекомендации, чтобы дети могли пойти в школу с 1 сентября. В рекомендациях учтены маршруты учеников и график допуска к учреждениям образования.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов заявил, что вопрос выполнения рекомендаций лежит на руководителях учебных заведений. И они, с учетом своих возможностей, будут их выполнять.

"Минздрав стоит на том, чтобы наши дети 1 сентября пошли в школу. Конечно, если будет позволять эпидситуация", - заявил он.

Напомним, в Кабинете министров Украины рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября.

Отметим, в Кабинете министров Украины утверждают, что университеты вправе самостоятельно определять форму обучения.

РБК-Украина писало, что в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в столице могут ужесточить карантин.

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