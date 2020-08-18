В Україні дітям пропонують вчитися за новою системою: правило "бульбашки"

Школа в Україні (фото: РБК-Україна)

За новою системою класи з учнями будуть відокремлені один від одного

В Україні з 1 вересня можуть почати навчання в школах і університетах за новою системою. Українські представники освіти пропонують українським дітям вчитися за прикладом Великобританії і Канади, використовуючи правило "бульбашки". Про це повідомляється в Telegram-каналі Pavlovsky-news.

Класи можуть функціонувати окремо один від одного в так званих "бульбашках", які практично не перетинаються між собою. Таким чином школа розподілить ризики, і коли хтось із дітей захворіє, на карантин відправлять не всю школу, а тільки один "міхур".

Крім традиційних вимог (скорочення кількості учнів в класах, моніторинг стану здоров'я та ін.), Аналітики Київського університету Грінченка рекомендують кожному учню завести щоденник температури.

Розподіл класів на групи спричинить за собою додаткове навантаження на викладачів, тому на виплату зарплат пропонують виділити додаткове фінансування.

Як ми раніше писали, Міністерство охорони здоров'я розробило рекомендації, щоб діти могли піти в школу з 1 вересня. У рекомендаціях враховані маршрути учнів і графік допуску до закладів освіти.

Нагадаємо, в Кабінеті міністрів України розповіли, як будуть вчитися діти з 1 вересня.