В Кабмине рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября

Фото: дети (freepik)

Входить или передвигаться внутри образовательных учреждений можно только в масках или респираторах

Ученики смогут ходить на занятия в школы и университеты в первых трех зонах карантина - зеленой, желтой и оранжевой. В регионах, районах и городах, попавших в красную зону, образовательные учреждения закрываются на карантин, а дети учатся дистанционно.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Тест для образования: как начнется новый учебный год".

Входить или передвигаться внутри образовательных учреждений можно только в масках или респираторах.

Маски для персонала должны быть в таком количестве, чтобы их можно было менять каждые три часа. Учителям и остальным сотрудникам учреждения будет на входе измерять температуру, если будет выше 37,2 - на работу не допустят.

В правительстве также советуют запретить родителям и всем посторонним заходить внутрь учебных помещений. Исключение - только для сопровождения детей с инвалидностью.

Согласно рекомендациям правительства, дети должны по минимуму переходить из кабинета в кабинет. Для этого клас нужно проветривать его во время перерывов.

Чтобы ученики как можно меньше пересекались между собой, на полу коридоров нужно обозначить разметку двустороннего движения. Часть уроков по возможности нужно проводить на открытом воздухе.

Непосредственно перед занятиями педагоги должны опросить учеников об их самочувствии.

Столовые и буфеты будут работать в особом режиме, без "шведских столов" и самообслуживания. Расстояния между столами должно быть не меньше полтора метра, допустимая рассадка - по четыре человека.

В МОН советуют школам увеличить расстояние между партами или проводить занятия в актовых залах. Детям, имеющим хронические болезни легких, расстройства иммунной системы или диабет, ведомство рекомендует продолжить обучение на экстернате или дистанционно.

От традиционных празднований первого звонка в МОН советуют школам воздержаться.

Напомним, в Госпотребслужбе прогнозируют рост числа случаев коронавируса в Киеве в сентябре.

Отметим, Кабинет министров изменил критерии, по которым регионы Украины классифицируются по "зонам" заболеваемости.