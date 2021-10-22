В Украине дети копируют "Игру в кальмара": "убивают" друг друга (видео)

В Луцке дети, до сих пор находятся под впечатлением от южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Поэтому они устроили во дворе инсценировку известной сцены с расстрелом в первой серии сериала.
Видео опубликовали в Facebook на странице "Твой Владимир".
Так, во дворе одной из многоэтажек заметили детей в возрасте 8-10 лет, которые будто играли в "Игру в кальмара".
В частности, девочка считала, а потом делала в сторону мальчиков жест, который похож на выстрел и ребенок падал на траву.
В комментариях пользователи нейтрально отреагировали, в частности они вспоминали свое детство.
Как известно "Игра в кальмара" - это самый успешный южнокорейский сериал. В 9 сериях рассказывают о группе людей, которым очень надо достать много денег. Важно, что победителя ждет приз, а проигравших - смерть.
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