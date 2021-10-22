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В Украине дети копируют "Игру в кальмара": "убивают" друг друга (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Луцке дети, до сих пор находятся под впечатлением от южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Поэтому они устроили во дворе инсценировку известной сцены с расстрелом в первой серии сериала.

Видео опубликовали в Facebook на странице "Твой Владимир".

Так, во дворе одной из многоэтажек заметили детей в возрасте 8-10 лет, которые будто играли в "Игру в кальмара".

В частности, девочка считала, а потом делала в сторону мальчиков жест, который похож на выстрел и ребенок падал на траву.

В комментариях пользователи нейтрально отреагировали, в частности они вспоминали свое детство.

  • Интересный сериал. Он показывает социальный разрыв между бедными и богатыми корейцами;
  • Во Владимире дети тоже играют в эту игру! Может детям интернетом не пользоваться?;
  • Ничего нового. В годы моего детства мы играли эту игру "Машина едет, едет, стоп";
  • Игра давно всем известна. Тем не менее важно, как ребенок это воспринимает. Вчера слышала диалог первоклашек: - а ты играла в игру "В кальмара"?; - нет, а что это за игра?; - ну это такая игра в смерть. Как-то так;
  • У детей, выросших без интернета тоже была игра кальмар, выйди целым после гулек на стройке.

Как известно "Игра в кальмара" - это самый успешный южнокорейский сериал. В 9 сериях рассказывают о группе людей, которым очень надо достать много денег. Важно, что победителя ждет приз, а проигравших - смерть.

Ранее мы сообщали, как приготовить печенье из сериала "Игра в кальмара".

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играигра в кальмара