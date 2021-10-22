В Україні діти копіюють "Гру в кальмара": "вбивають" один одного (відео)

У Луцьку діти, ще досі перебувають під враженням від південнокорейського серіалу "Гра в кальмара". Тому вони влаштували у дворі інсценування відомої сцени із розстрілом у першій серії серіалу.
Відео опублікували у Facebook на сторінці "Твій Володимир".
Так, у дворі однієї із багатоповерхівок помітили дітей віком 8-10 років, які ніби грали у "Гру в кальмара".
Зокрема, дівчинка рахувала, а потім робила у сторону хлопчиків жест, який схожий на постріл і дитина падала на траву.
У коментарях користувачі нейтрально відреагували, зокрема вони згадували своє дитинство.
Як відомо "Гра в кальмара" - це найуспішніший південнокорейський серіал. У 9 серіях розповідають про групу людей, яким дуже треба дістати багато грошей. Важливо, що на переможця чекає приз, а на програвших - смерть.
Раніше ми повідомляли, як приготувати печиво з серіалу "Гра в кальмара".