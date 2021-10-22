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В Україні діти копіюють "Гру в кальмара": "вбивають" один одного (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Луцьку діти, ще досі перебувають під враженням від південнокорейського серіалу "Гра в кальмара". Тому вони влаштували у дворі інсценування відомої сцени із розстрілом у першій серії серіалу.

Відео опублікували у Facebook на сторінці "Твій Володимир".

Так, у дворі однієї із багатоповерхівок помітили дітей віком 8-10 років, які ніби грали у "Гру в кальмара".

Зокрема, дівчинка рахувала, а потім робила у сторону хлопчиків жест, який схожий на постріл і дитина падала на траву.

У коментарях користувачі нейтрально відреагували, зокрема вони згадували своє дитинство.

  • Цікавий серіал. Він показує соціальний розрив між бідними й багатими корейцями;
  • У Володимирі діти теж грають у цю гру! Може дітям інтернетом не користуватися?;
  • Нічого нового. У роки мого дитинства ми грали цю гру "Машина їде, їде, стоп";
  • Гра давно всім відома. Проте, важливо, як дитина це сприймає. Вчора чула діалог першачків: - а ти грала в гру "В кальмара"?; - ні, а що це за гра?; - ну це така гра в смерть. Якось так;
  • В дітей, які виросли без інтернету теж була гра кальмар, вийди цілим після гульок на будівництві.

Як відомо "Гра в кальмара" - це найуспішніший південнокорейський серіал. У 9 серіях розповідають про групу людей, яким дуже треба дістати багато грошей. Важливо, що на переможця чекає приз, а на програвших - смерть.

Раніше ми повідомляли, як приготувати печиво з серіалу "Гра в кальмара".

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