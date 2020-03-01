В Украине "декоммунизируют" школьный предмет: все подробности

В школах Украины хотят "декоммунизировать" название школьного предмета Защита Отечества. Теперь школьники будут изучать предмет Защита Украины. Предыдущее название в министерстве считают "советским".

Как сообщается, с 1 сентября 2020 года в украинских школах будут изучать обновленный предмет Защита Украины вместо Защиты Отечества. Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Предмет Защита Отечества остается одним из проявлений советской парадигмы, считает министр образования и науки Анна Новосад,

"Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли изменить абсолютно советское название предмета Защита Отечества на Защита Украины. Это важный акцент, и я рада, что мы, наконец, его поставили", - заявила министр.

Отметим, предмет Защита Украины обязательный для изучения в 10-11 классах. Преподается с целью предоставить знания и умения для обороны страны, а также научить действиям в чрезвычайных ситуациях. Предмет изучается на уроках и во время учебно-полевых и учебно-тренировочных занятий.

Стоит отметить, что вместе с тем в Верховной Раде Украины предложили вернуть русский язык в украинские школы. Депутаты от "Слуги народа" Максим Бужанский и "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин подали в Раду изменения в соответствующий законопроект.

При этом в Украине обучение на языках национальных меньшинств должно было быть ликвидировано с 1 сентября 2020 года, а для языков Евросоюза с 1 сентября 2023 года.

Ранее мы писали о том, что педагогам приготовили неприятный сюрприз. Под увольнение пойдет более 70 тысяч школьных учителей.