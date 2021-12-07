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В Україні випустять нову монету: як вона виглядатиме (фото)

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Вівторок 07 грудня 2021 18:03
В Україні випустять нову монету: як вона виглядатиме (фото) В Україні випустять монету в честь року Тигра (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні Національний банк продовжив серію "Східного календаря" та вводить в обіг пам'ятну монету "Рік Тигра" номіналом 5 гривень.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Особливості монети

Так, монета виготовлена з нейзильберу, її маса – 16,5 г, діаметр – 35,0 мм. Вона буде випущена тиражем 50 тисяч штук, 20 тисяч із них - у сувенірній упаковці.

Зокрема, на аверсі монети зображено:

  • вгорі – малий Державний Герб України, праворуч якого напис півколом Україна;
  • на дзеркальному фоні по колу зображено 12 символів східного календаря. У центрі кола є стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на тигра – символ року, під стрілкою – 2022. Внизу зліва напис півколом 5 гривень;
  • на матовому фоні зображені символи кожної пори року: сніжинка (вгорі), квітка (праворуч), ягода (внизу), листок (ліворуч);
  • логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

В Україні випустять нову монету: як вона виглядатиме (фото)

Аверс пам'ятної монети, яку випустили на честь року Тигра (coins.bank.gov.ua)

А от на реверсі монети зображено стилізований символ східного календаря 2022 року - Тигр. По колу його оточують стилізовані символи, властиві кожній порі року: сніжинки, квітки, плоди та гілки.

В Україні випустять нову монету: як вона виглядатиме (фото)Реверс монети, яку випустили на честь року Тигра (coins.bank.gov.ua)

Окрім того, ця монета є дійсним платіжним засобом України та є обов'язковою для прийому без будь-яких обмежень.

Раніше ми повідомляли, що в Україні до кінця року з'являться нові унікальні гривні.

Також ми писали, що в Україні монету в 10 копійок продають за 30 тисяч.

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