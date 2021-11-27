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В Украине до конца года появятся новые уникальные гривны: как они выглядят

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Суббота 27 ноября 2021 11:47
В Украине до конца года появятся новые уникальные гривны: как они выглядят Фото: в Украине выпустят новые памятные монеты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Национальный банк Украины планирует выпустить в обращение до конца нынешнего года несколько новых памятных монет номиналом 5 и 10 гривен. Первый запуск намечается уже на 1 декабря.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Какие новые монеты

В первый день зимы регулятор намерен пустить в оборот памятную монету из серии "Вооруженные Силы Украины". Денежная единица номиналом 10 гривен в честь ВСУ выполнена из сплава на основе цинка, категория качества чеканки - "анциркулейтед". Тираж монет составит 1 миллион штук.

Также выпустят памятные монеты "Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины" - их номинал, количество и характеристики аналогичные.

Вот как будут выглядеть монеты:

В Украине до конца года появятся новые уникальные гривны: как они выглядят

Монета номиналом 10 гривен "Вооруженные Силы Украины" (фото: bank.gov.ua)

В Украине до конца года появятся новые уникальные гривны: как они выглядят

Монета номиналом 10 гривен, посвященная сухопутным войскам (фото: bank.gov.ua)

В тот же день, 1 декабря, должны выйти памятные монеты под названием "Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла (г. Львов)" из серии "Достопримечательности архитектуры Украины".

Их номинал - 5 гривен, а выполнены деньги будут из нейзильбера, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед". Тираж в этот раз будет гораздо скромнее - всего 35 тысяч штук.

Монеты посвящена одной из святынь и самобытных "изюминок" Львова - Гарнизонному храму святых апостолов Петра и Павла, построенному в начале XVII века.

Вот их изображение:

В Украине до конца года появятся новые уникальные гривны: как они выглядят

Монета "Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла (г. Львов)" номиналом 5 гривен (фото: bank.gov.ua)

Далее, 9 декабря, намечается выпуск памятной монеты "Год Тигра" из серии "Восточный календарь" номиналом 5 гривен. Такие деньги будут из нейзильбера, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед". Тираж составит 50 тысяч штук, из которых 20 тысяч будут сувенирными.

"Зверские" монеты будут вот такие:

В Украине до конца года появятся новые уникальные гривны: как они выглядят

Памятная монета в честь наступающего года Тигра (фото: bank.gov.ua)

Любой желающий может приобрести такие памятные монеты на сайте Нацбанка в разделе онлайн-заказов нумизматической продукции.

Ранее сообщалось, что в Украине в ноябре ввели в обращение уникальную 10-гривневую монету, посвященную десантно-штурмовым войскам ВСУ.

Также мы рассказывали, за какие копеечные монеты можно выручить 3,5 тысячи гривен.

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