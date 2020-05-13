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Когда откроют детские сады: в Кабмине обнадежили новым заявлением

STYLERЖизнь    13.05.2020 - 08:11
Когда откроют детские сады: в Кабмине обнадежили новым заявлением
Когда детские садики выйдут из карантина (коллаж: РБК-Украина)

В МОН рассказали, когда в Украине детские садики откроют после карантина

Карантин в Украине закрыл детские сады и школы 12 марта, но садики могут выйти из него уже этим летом, не дожидаясь нового учебного года 2020-2021. Если школьники пойдут учиться уже с 1 сентября, то у дошкольников такого понятия, как "учебный год", нет.

Такое заявление сделала и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий во время эфира на канале "Украина-24".

По словам чиновницы, все, опять же таки, зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Если он будет благоприятной, то ничто не мешает открыть садики уже этим летом, не дожидаясь осени.

Отметим, что ранее Денис Шмыгаль представил план выхода из карантина, в котором открытие "некоторых учебных заведений" предусматривается на третьем этапе. Чтобы открылись садики, на протяжении 10 дней количество выздоровевших пациентов от коронавируса должно быть в 2 раза выше новых заболевших.

Когда откроют детские сады: в Кабмине обнадежили новым заявлением

План снятия карантина в Украине, представленный 24 апреля (фото: Telegram/Денис Шмыгаль)

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко также допустил открытие детских садов этим летом.

"Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские садики откроем", - сказал Ляшко в интервью РБК-Украина.

В Департаменте образования и науки Киева уже представили план того, как будут работать детские садики после снятия для них карантина. Родителей не будут допускать в помещение, разные группы сводить вместе, общие мероприятия также будут первое время под запретом.

Тем временем родители, утратившие возможность работать и обеспечивать семью из-за закрытия детских садиков, создали петицию с требованием как можно скорее открыть детские садики. Ее можно подписать перейдя по ссылке.

Теги Новости Украины карантиндетский сад
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