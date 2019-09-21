В Украине будут наказывать нечестных получателей субсидий: все подробности

Субсидия в Украине (фото: Униан)

В стране будут пристально следить за теми, кто получает субсидии

Украинцев, которые нечестно получают субсидии, будут наказывать. Для этого нардепы приняли за основу проект закона №1231 "О верификации и мониторинге государственных выплат".

Данный законопроект предусматривает, что в Украине будут внедрена проверка выплат субсидий, пенсий, льгот и прочих выплат, которые осуществляются за бюджетные деньги и средства фондов государственного социального и пенсионного страхования.

Проверятся это будет через несоответствие предоставленной информации получателей субсидий в автоматизированных системах, реестрах и базах данных.

Субсидия в Украине (фото: asn.in.ua)

Организацией верификации получателей субсидий будет заниматься Министерство финансов. При этом проверять украинцев будут на специальной информационно-аналитической платформе.

Если же получатели субсидий будут замечены в обмане им сразу же об этом сообщат и потребуют вернуть государству всю полученную денежную помощь.

Напомним, что в следующем году выплаты для семей с детьми повышаться не будут. В 2020 году при рождении ребенка семья будет получать такую же сумму, как и в 2019 году – 41 280 гривен.

При этом финансовая помощь не будет выплачиваться сразу. После рождения ребенка семья получит 10 320 гривен, а остальные деньги будет выплачиваться каждый месяц по 860 гривен на протяжении 3 лет.