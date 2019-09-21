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В Україні будуть карати нечесних одержувачів субсидій: усі подробиці

STYLERЖиття    21.09.2019 - 15:04
В Україні будуть карати нечесних одержувачів субсидій: усі подробиці
Субсидія в Україні (фото: Уніан)

В країні будуть пильно стежити за тими, хто отримує субсидії

Українців, які нечесно отримують субсидії, будуть карати. Для цього нардепи прийняли за основу проект закону №1231 "Про верифікацію та моніторинг державних виплат".

Даний законопроект передбачає, що в Україні буде впроваджена перевірка виплат субсидій, пенсій, пільг та інших виплат, які здійснюються за бюджетні кошти і кошти фондів державного соціального і пенсійного страхування.

Перевірятися це буде через невідповідність наданої інформації отримувачів субсидій в автоматизованих системах, реєстрах та базах даних.

В Україні будуть карати нечесних одержувачів субсидій: усі подробиці

Субсидія в Україні (фото: asn.in.ua)

Організацією верифікації одержувачів субсидій буде займатися Міністерство фінансів. При цьому перевіряти українців будуть на спеціальній інформаційно-аналітичної платформі.

Якщо ж отримувачі субсидій будуть помічені в обмані їм відразу ж про це повідомлять і змусять повернути державі всю отриману грошову допомогу.

Нагадаємо, що в наступному році виплати для сімей з дітьми підвищуватися не будуть. У 2020 році при народженні дитини сім'я отримуватиме таку ж суму, як і в 2019 році – 41 280 гривень.

При цьому фінансова допомога не буде виплачуватися відразу. Після народження дитини сім'я отримає 10 320 гривень, а решту грошей буде виплачуватися щомісяця по 860 гривень протягом 3 років.

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