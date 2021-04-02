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В Украине будут больше платить по больничным: что изменилось

Новина українською → Пятница 02 апреля 2021 14:55
В Украине будут больше платить по больничным: что изменилось В Украине начнут больше платить по больничным (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине начнут больше платить по больничным листкам. Это связано с тем, что выросла средняя зарплата в стране.

Об этом рассказали в программе "Сніданок 1+1" на телеканале ТСН со ссылкой на Фонд социального страхования.

Отмечается, что в феврале 2021 года украинцы провели на больничных на 20% больше времени, чем за аналогичный период в прошлом году. В первую очередь это связано с пандемией коронавируса, так как количество заболевших постоянно растет.

Однако плата больничных листков увеличилась в среднем на 15%. Ранее украинцы получали 350 гривен в сутки, сейчас эта сумма в среднем составляет 360 гривен в сутки.

Как объяснили в Фонде социального страхования оплата за больничные выросла из-за увеличения средней заработной платы в Украине. За февраль 2021 года Фонд выплатил украинцам почти 1,3 млрд гривен.

Стоит отметить, что ранее в Фонде социального страхования сообщили, что изменения в законодательстве с 30 июня 2021 года не помешают оплачивать украинцам помощь на случай болезни, травмы, самоизоляции от COVID-19 и другие.

"Фонд социального страхования Украины продолжит обеспечивать страховую защиту на случай болезни, травмы, самоизоляции от COVID-19 и т.д. - как до, так и после 30 июня", - заверили в ведомстве.

Также ранее мы рассказывали о том, что в Украине скоро запустят электронные больничные и как они будут работать.

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