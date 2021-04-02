С 30 июня изменится законодательство по оплате больничных. В ФСС предоставили разъяснение
Фонд социального страхования Украины будет продолжать оплачивать больничные как до, так и после 30 июня. В ведомстве прокомментировали изменения в законодательство по оплате больничных с 30 июня.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
В ведомстве обратили внимание на многочисленные публикации в СМИ по поводу изменений в законодательстве с 30 июня 2021 года, согласно которым в Украине будут оплачиваться только больничные, выданные на время прохождения реабилитационного лечения.
"Внесенные изменения имели целью расширение страховых случаев периодом реабилитационного лечения. Кроме того, не были внесены изменения в части второй статьи 22 базового закона, в котором также идет речь о предоставлении пособий по временной потере трудоспособности в случае болезней и травм", - указано в сообщении.
Подчеркивается, что соответствующие законопроекты, которые устраняют эту ошибку, уже зарегистрированы и проходят стадию согласования.
"Фонд социального страхования Украины продолжит обеспечивать страховую защиту на случай болезни, травмы, самоизоляции от COVID-19 и т.д. - как до, так и после 30 июня", - заверили в ведомстве.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины планирует в ближайшее время запустить электронный больничный. Некоторое время он будет существовать параллельно с бумажным.
Как писало РБК-Украина, Верховная рада обязала Кабинет министров ввести Электронный реестр больничных с 1 февраля 2021 года.