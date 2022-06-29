В Украине будут бесплатно учить IT даже "чайников": когда набор и какие условия

Министерство цифровой трансформации Украины запускает образовательный проект IT Generation, чтобы дать возможность талантливым гражданам бесплатно обучиться айтишному делу, овладеть новой профессией и начать карьеру в IT.

Когда и кто сможет записаться на обучение - читайте в материале ниже.

Украинская IT имеет большой потенциал и доказала, что может работать в усиленном режиме даже во время полномасштабной войны, развязанной Россией.

В Минцифре отмечают, что такой проект по обучению IT украинцев - немаловажный для экономики страны. Он будет реализован в несколько этапов: набор школ на программу и собственно старт учебы.

"IT Generation - это наш ответ на сложившуюся ситуацию на экономическом фронте Украины. Теперь, когда часть опытных специалистов сменили ноутбуки на автоматы и героически защищают нашу страну на передовой, нам крайне необходимы новые бойцы цифрового фронта", - рассказали организаторы на сайте проекта.

Когда можно записаться

В школу будущих айтишников на программу обучения будут набирать в июле

Подача заявок на программу и начало обучения будет в августе

Набор школ, желающих стать партнерами, начнется в начале июля и продлится 2 недели.

"Мы создали аппликационную форму на сайте (it-generation.gov.ua). После объявления набора нужно будет заполнить всю необходимую информацию, подать заявку и ждать принятия решения", - рассказали организаторы.

Кто может пройти обучение IT бесплатно

Подать заявки смогут граждане Украины от 21 до 60 лет, не имеющие формального образования, квалификации и опыта работы в области IT, владеющие английским языком.

Освоить можно любое из 11 IT-направлений: FrontEnd, QA, Java, Python, Project/Product Management, Digital Marketing и т.д.

Требования к учебным программам

Tech направления: Blockchain Development; FrontEnd; QA; JavaScript; Java; Python. Продолжительность от 4 до 6 месяцев Non-tech направления: Project/Product Management; UI/UX Design; HR/Recruiting; Digital Marketing; Business Analysis. Продолжительность от 2 до 6 месяцев Стоимость: не более 250 долларов в месяц и не более 1000 долларов за полный курс Предусматривает выполнение студентом регулярных домашних заданий и проектов Предусматривает проектную нагрузку - не менее 4 часов в неделю Предусматривает постоянную связь с преподавателем, ментором учебной программы

Что за проект IT Generation

Это проект Министерства цифровой трансформации вместе с партнерами, блокчейн-экосистемой Binance и Львовским ІТ Кластером.

Операционная поддержка IT Generation осуществляется в сотрудничестве с Программой USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и при технической поддержке Проекта ПРООН "Цифровые, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине".