Мужчинам из IT-сферы могут разрешить выезжать за границу: какие условия

Мужчинам из IT-индустрии могут разрешить выезжать за границу во время военного положения. Решение планируют рассмотреть уже в ближайшие дни.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александра Борнякова в интервью для "Факты ICTV".

По словам Борнякова, с начала полномасштабного вторжения России, 70% IT-компаний не потеряли темпы ведения бизнеса и привлекли новых клиентов. Также еще чуть более половины ожидают роста своего бизнеса. Да и в целом, сегодня IT является одной из ключевых отраслей экономики Украины.

Проблема выезда за границу, как заметил Борняков, становится все более актуальной.

"Персональный контакт очень важен. Есть такие вещи, как конференции, бизнес-форумы, на которых нужно присутствовать, демонстрировать свой бизнес и привлекать новых клиентов. Это можно было откладывать на месяц-другой, но теперь ситуация такова, что откладывать уже некуда", - отметил замглавы Минцифры.

Сегодня же Минцифры вместе с Минобороны, Генштабом и Минэкономики создают механизм, который будет позволять выезжать на короткий срок при условии гарантий, что человек вернется в Украину.

"За несколько дней должно быть уже решение, которое должно быть общим. Нужно, чтобы все ветви власти приняли это решение, прежде всего Минобороны. Мы видим, что понимание уже есть. Речь идет максимум о двух-трех неделях, но я думаю, что даже если речь идет о 5-7 рабочих дней, этого будет достаточно, чтобы решить вопрос и вернуться назад", - сказал Борняков.

Как отметил Борняков, IT-компания будет подавать ограниченный список людей, который, к примеру, не будет превышать 10% от общего количества работников. После этого Минобороны и Минэкономики будет рассматривать его и выдавать разрешение на выезд за границу. В разрешении будет указываться срок на который работники компании могут покинуть территорию Украины.

"Это большая проблема, ведь если есть контракт и заказчик, который платит за большую команду IT-специалистов, и это могут быть сотни тысяч долларов на месяц, а потом из этой команды забирают нескольких ключевых людей, работа может остановиться полностью. Мы это понимаем, а потому планируем делать механизм бронирования через программу "Дия"", - добавил замглавы Минцифры.

Также, по словам Борнякова, сегодня разрабатывается и механизм бронирования наиболее критичных сотрудников в IT-индустрии.

"На данный момент удалось более тысячи человек забронировать за стандартным механизмом, чтобы сохранить бизнес и рабочие места для компаний, но IT-индустрия - это 280 тыс. лиц", - отметил Борняков.