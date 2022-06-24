Стипендии до 30 000 гривен. Кабмин запустил программу для желающих перейти в IT

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал .

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, запускается программа "Старт в IT".

"Это программа стипендий в размере до 30 тысяч гривен для обучения и получения навыков младшего разработчика, дата-аналитика или графического дизайнера. Средства могут быть потрачены только на оплату школы или курсов, которые определит Министерство цифровой трансформации", - отметил он.

По его словам, в общей сложности эта программа позволит 60 тысячам украинцев перейти в IT. Общий бюджет составит 1,8 млрд гривен.

"Эта программа не для студентов и не для ИТ-специалистов. Эта программа для людей, которые имеют предыдущий опыт работы, но сейчас, например, эту работу потеряли или находятся в простое и хотят овладеть новыми навыками для новой карьеры", - уточнил премьер.