Стипендии до 30 000 гривен. Кабмин запустил программу для желающих перейти в IT
Кабинет министров Украины запустил государственную программу для украинцев, которые желают перейти в IT.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, запускается программа "Старт в IT".
"Это программа стипендий в размере до 30 тысяч гривен для обучения и получения навыков младшего разработчика, дата-аналитика или графического дизайнера. Средства могут быть потрачены только на оплату школы или курсов, которые определит Министерство цифровой трансформации", - отметил он.
По его словам, в общей сложности эта программа позволит 60 тысячам украинцев перейти в IT. Общий бюджет составит 1,8 млрд гривен.
"Эта программа не для студентов и не для ИТ-специалистов. Эта программа для людей, которые имеют предыдущий опыт работы, но сейчас, например, эту работу потеряли или находятся в простое и хотят овладеть новыми навыками для новой карьеры", - уточнил премьер.
Напомним, ранее сообщалось, что безработных в Украине будут привлекать к общественным работам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.