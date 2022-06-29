В Україні безплатно навчатимуть IT навіть "чайників": коли та які умови

Міністерство цифрової трансформації України запускає освітній проект IT Generation, щоб дати можливість талановитим громадянам безплатно навчитися айтішній справі, опанувати нову професію і почати кар'єру в IT.

Коли та хто зможе записатися на навчання - читайте в матеріалі нижче.

Українська IT має великий потенціал і довела, що може працювати в посиленому режимі навіть під час повномасштабної війни, розв'язаної Росією.

У Мінцифрі зауважують, що такий проект з навчання IT українців - важливий для економіки країни. Він буде реалізований в кілька етапів: набір шкіл на програму і власне старт Навчання.

"IT Generation - це наша відповідь на ситуацію, що склалася на економічному фронті України. Тепер, коли частина досвідчених фахівців змінили ноутбуки на автомати та героїчно захищають нашу країну на передовій, нам вкрай необхідні нові бійці цифрового фронту", - розповіли організатори на сайті проекту.

Коли можна записатися

До школи майбутніх айтішників на програму навчання набиратимуть у липні

Подача заявок на програму і початок навчання буде в серпні

Набір шкіл, які бажають стати партнерами, розпочнеться на початку липня і триватиме 2 тижні.

"Ми створили аплікаційну форму на сайті (it-generation.gov.ua). Після оголошення набору потрібно буде заповнити всю необхідну інформацію, подати заявку і чекати прийняття рішення", - розповіли організатори.

Хто може пройти навчання IT безплатно

Подати заявки зможуть громадяни України від 21 до 60 років, які не мають формальної освіти, кваліфікації та досвіду роботи в області IT, володіють англійською мовою.

Опанувати можна будь-який з 11 ІТ-напрямів: FrontEnd, QA, Java, Python, Project/Product Management, Digital Marketing тощо.

Вимоги до навчальних програм

Tech напрямки: Blockchain Development; FrontEnd; QA; JavaScript; Java; Python. Тривалість від 4 до 6 місяців Non-tech напрямки: Project / Product Management; UI/UX Design; HR / Recruiting; Digital Marketing; Business Analysis. Тривалість від 2 до 6 місяців Вартість: не більше 250 доларів на місяць і не більше 1000 доларів за повний курс Передбачає виконання студентом регулярних домашніх завдань і проектів Передбачає проектне навантаження - не менше 4 годин на тиждень Передбачає постійний зв'язок з викладачем, ментором навчальної програми

Що за проект IT Generation

Це проект міністерства цифрової трансформації разом з партнерами, блокчейн-екосистемою Binance та Львівським ІТ Кластером.

Операційна підтримка IT Generation здійснюється у співпраці з Програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та за технічної підтримки Проєкту ПРООН "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні".