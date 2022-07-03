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В Украине будет жарко, но пройдут дожди и ливни: где ждать непогоды

Погода в Украине (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Погода в Украине 3 июля на западе Украины и частично в центре будет дождливой и ветреной. В то же время также ожидается жара на всей территории.

Какая погода ожидает украинцев - читайте ниже.

В ГСЧС Украине сообщили, что 3 июля в большинстве регионов прогнозируют жаркую температуру. Однако, не обойдется и без ливня и града, которые следует ожидать в западных и Винницкой областях. Шквалы ветра - 15-20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).

По данным Укргидрометцентра, температура воздуха днем будет колебаться от +26...+ 32, ночью +14…+19.

В Киеве и области днем будет малооблачно и жарко до +30+32. Синоптики говорят, что лишь вечером возможны кратковременные дожди.

На Закарпатье столбики термометров подпрыгнут до 32 градусов, в высокогорье Карпат ожидается около +20 градусов.

В Одесской области днем температура воздуха составит +30...+ 32, ночью +17...19.

Прогноз погоды в Украине на 3 июля

В Украине в понедельник, 4 июля, жара снова охватит страну. Осадки синоптики не прогнозируются.

Днем во всех областях синоптики прогнозируют от +30...+ 34 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 4 июля

Ранее мы сообщали, яку погоду обещают в июле синоптики.

Также мы писали, в какую погоду лучше всего клюет рыба.

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