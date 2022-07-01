Температура выше нормы и засуха: какая будет погода в Украине в первый день июля и весь месяц

Погода в Украине в пятницу, 1 июля, будет определяться влиянием антициклона, будет жаркая и солнечная, лишь в некоторых регионах вероятны осадки в виде дождя с грозой. Как ожидается, весь второй месяц лета станет преимущественно засушливым, температура воздуха будет выше нормы.

Какая погода прогнозируется в первый день июля в Украине, и что будет с синоптической ситуацией весь месяц - читайте в материале ниже.

По данным Украинского гидрометцентра, 1 июля антициклон приведет к уменьшению облачности, почти везде прекратятся осадки. Грозовые дожди ожидаются только в южных регионах и в Карпатах.

Кроме того, на большей части территории страны будет весьма жарко, а ветер успокоится.

Температура воздуха в дневное время в среднем составит +26... +31 градусов, но в западных областях столбики термометров поднимутся до +36 градусов.

Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности везде в Украине, за исключением Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской областей и Крыма.

Карта погоды в Украине 1 июля (фото: meteo.gov.ua)

Прогноз на весь июль

В Украине в течение июля количество осадков будет ниже нормы на 20 - 50%, однако в отдельных регионах ожидаются локальные грозовые ливни, которые принесут достаточное количество влаги, отмечает синоптик Игорь Кибальчич, передает Meteoprog.

Он обращает внимание, что "пятнистое" распределение осадков в летний период - классическая особенность.

Температура воздуха ожидается выше нормы практически по всей территории страны, за исключением полуострова Крым, при этом отклонение прогнозируется в пределах +0,5… +1,5 градуса.

Максимальные значения нередко будут превышать +30 градусов. Традиционно, жарче всего будет на юге и востоке Украины.

Так.как резкие и контрастные изменения в атмосферной циркуляции не предвидятся, ветер в большинстве будет слабым, но во время гроз вероятны локальные шквалы до 20 м/с, а порой и больше.