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В Україні буде спекотно, але пройдуть дощі та зливи: де чекати негоди

Погода в Україні (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Погода в Україні 3 липня на заході України та частково в центрі буде дощовою та вітряною. Водночас також очікується спека на всій території.

Яка погода очікує українців - читайте нижче.

У ДСНС України повідомили, що 3 липня у більшості регіонів прогнозують спекотну температуру. Однак, не обійдеться й без зливи та граду, які слід очікувати у західних та Вінницькій областях. Шквали вітру - 15 - 20 метрів за секунду (I рівень небезпеки, жовтий).

За даними Укргідрометцентру, температура повітря вдень коливатиметься від +26...+32, вночі +14..+19.

У Києві та області вдень буде малохмарно та спекотно до +30+32. Синоптики кажуть, що лише ввечері можливі короткочасні дощі.

На Закарпатті стовпчики термометрів підстрибнуть до 32 градусів, у високогір'ї Карпат очікується близько +20 градусів.

В Одеській області вдень температура повітря складатиме +30...+32, вночі +17...19.

Прогноз погоди в Україні на 3 липня

В Україні у понеділок, 4 липня, спека знову охопить країну. Опади синоптики не прогнозуються.

Вдень у всіх областях синоптики прогнозують від +30...+ 34 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 4 липня

Раніше ми повідомляли, яку погоду обіцяють у липні синоптики.

Також ми писали, в яку погоду найкраще клює риба.

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