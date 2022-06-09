В Украине будет жарко, но с локальными дождями и грозами

Погода в центре Украины 9 июня

В Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях будет облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха ночью составит +12... +16 градусов, днем столбики термометров покажут +24... +27 градусов.

В Полтавской области без существенных осадков. Температура воздуха в ночное время составит +13... +16 градусов, днем будет около +23... +26 градусов.

В Днепропетровской области дожди не предвидятся, будет переменная облачность. Столбики термометров ночью будут колебаться между +14... +17 градусами, днем температура воздуха составит +24... +27 градусов.

Погода в западных регионах 9 июня

Во Львовской области будет ясно и без осадков. Столбики термометров в ночное время покажут +11... +14 градусов, днем около +25... +28 градусов.

В Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях будет переменная облачность, без дождей. Температура воздуха ночью составит +11... +16 градусов, днем от +24 до +27 градусов.

В Черновицкой области переменная облачность, вероятны осадки. Температура воздуха в ночное время составит +12... +15 градусов, днем около +24... +27 градусов.

В Закарпатской области ожидается дождь. Температура воздуха ночью будет около +14... +17 градусов, в дневное время от +26 до +29 градусов.

Погода на севере Украины 9 июня

В Киевской и Житомирской областях будет облачно, без дождей. Столбики термометров ночью составят +14... +17 градусов, днем ожидается +25... +28 градусов.

В Черниговской области будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +14... +17 градусов, в дневное время ожидается +24... +27 градусов.

В Сумской области без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут +13... +16 градусов, днем около +23... +26 градусов.

Погода в восточных регионах 9 июня

В Харьковской и Донецкой областях небольшая облачность, без дождей. Температура воздуха ночью около +13... +16 градусов, днем ожидается +24... +28 градусов.

В Луганской области будет ясно и сухо. Столбики термометров ночью покажут +12... +15 градусов, в дневное время около +25... +29 градусов.

Погода на юге Украины 9 июня

В Одесской области будет пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха ночью составит +15... +18 градусов, днем от +23 до +26 градусов.

В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях будет облачно и пасмурно, вероятны осадки. Столбики термометров ночью покажут около +15... +18 градусов, днем +25... +28 градусов.

В Автономной Республике Крым будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха ночью составит +14... +17 градусов, днем ожидается +21... +24 градусов.