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В Украине будет новая вакцина от гриппа: в Минздраве сделали важное заявление

Четверг 17 сентября 2020 23:10
В Украине будет новая вакцина от гриппа: в Минздраве сделали важное заявление
В Украине появятся новые вакцины от гриппа (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Вакцинироваться от гриппа новинкой нужно будет даже тем, кто делал прививку раньше

В Украине теперь будет новая вакцина от гриппа, которая должна появится в аптеках страны уже через неделю. Гражданам, которые уже делали прививки в ранее, все равно рекомендуют вакцинироваться этой новинкой.

По словам заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко, циркулирующие на территории Северного полушария штаммы гриппа изменились по сравнению с предыдущим годом. Об этом чиновник 17 сентября заявил в эфире "Украина 24" в программе "Сегодня вечером".

Отвечая на вопрос о "традиционном" сезонном гриппе в Украине, который ожидается в условиях продолжающегося коронавируса, Ляшко напомнил о важности вакцинации.

При этом вскоре в стране появятся новые вакцины от гриппа, которые уже прошли перерегистрацию штаммового состава и разрешены именно на этот сезон.

"Поэтому даже те, кто вакцинировался в предыдущие годы, нуждаются в вакцинации", - отметил Ляшко.

Новые вакцины - иностранных производителей (Нидерланды, Корея, Бельгия и другие страны).

Стоимость их заместитель главы Минздрава не уточнил, однако рассказал, что государство намерено вакцинировать некоторые группы риска за свой счет.

"Государство делает сегодня первый шаг для того, чтобы закупить за государственные средства и вакцинировать определенные группы риска из профессиональной и медицинской сфер. Среди профессиональной группы риска это медработники, педагоги, силовые структуры", - рассказал Ляшко.

Видео: Ляшко рассказал о новой вакцине от гриппа в Украине этой осенью

Ранее сообщалось, что в Украине разрабатывают уникальный тест, который сможет отличить COVID-19 от гриппа.

Также мы писали о том, что инфекционист сделала неутешительный прогноз о росте заболеваемости осенью среди украинцев.

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