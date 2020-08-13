Нас ожидает девятый вал COVID-19 и гриппа: инфекционист дала неутешительный прогноз на осень

Осенью Украину накроет масштабной волной COVID-19 (Коллаж РБК-Украина)

Врач предупредила о том, что Украину может накрыть массовой волной заболеваний

В Украине растет количество инфицированных коронавирусом и в четверг, 13 августа, количество больных увеличились более чем на полторы тысячи человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

Врач-инфекционист Евгения Менжулина считает, что такие темпы роста больных в Украине еще не предел и осенью нас может ждать не просто новая волна, а настоящий девятый вал. Одной из причин она назвала то, что люди не хотят воспринимать реальность, а также то, что COVOD-19 начнет соединяться с гриппом. Об этом специалист рассказала в эфире OBOZREVATEL TV.

Менжулина объяснила, что осенью Украину ждет микс из инфекционных заболеваний, коронавируса и гриппа. И на данный момент лекарств, которые бы давали положительный результат, не существует.

"Люди не хотят воспринимать реальность, они не хотят надевать маски нормально – не куда-то там на лоб или на подбородок, а нормально, чтобы был закрыт и рот, и нос. Люди хотят жить так, как они жили до того, они хотят отдыхать, они как ездили, так и продолжают ездить... Поэтому у меня риторический вопрос: когда мы, рядовое население, опомнимся и будем относиться к этому ответственно? Что-то прогнозировать очень трудно, и тем более называть какие-то цифры. Заболеваемость растет. Случаи разные. Есть случаи легкого течения, когда люди находятся дома на самоизоляции и излечиваются без последствий. А есть случаи запутанные, к которым присоединяются другие инфекционные заболевания, сезонные заболевания. Поэтому я не могу сказать, будет 2 тысячи или 3 тысячи. Я констатирую факт: заболевание есть, оно от нас никуда не делось", - сказала врач.

Она сказала, что осенью Украину может ожидать и вторая волна, и третья и даже пятнадцатая, во многом это будет зависеть от количества тестов, госпитализированных.

"Осенью нам тоже надо задуматься над тем, что присоединится и сезонный грипп. Поэтому там уже будет не волна – там уже будет девятый вал. Это два респираторных вирусных заболевания, одно более жестокое, чем другое. Оба они поражают дыхательную систему, сердечно-сосудистую систему. К тому же они оба высокопатогенны. Поэтому, когда в организме человека получается такой микс, прогнозы могут быть очень тяжелые. Действительно, в таком случае этот микс будет значительно труднее переноситься людьми. Надо четко понять, с каким инфекционным заболеванием мы столкнулись. Если при гриппе у нас есть специфическое лечение, противовирусный препарат, и мы можем заблаговременно спасти человека, сразу давая тот препарат, который действует на вирус гриппа, то в случае с коронавирусной инфекцией идет целая комбинация лекарственных препаратов для того, чтобы спасти человека", - объяснила врач.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач рассказал, когда сформируется коллективный иммунитет к COVID-19.