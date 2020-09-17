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В Україні буде нова вакцина від грипу: у МОЗ зробили важливу заяву

Четвер 17 вересня 2020 23:10
В Україні буде нова вакцина від грипу: у МОЗ зробили важливу заяву
В Україні з'являться нові вакцини від грипу (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Вакцинуватися від грипу новинкою потрібно буде навіть тим, хто робив щеплення раніше

В Україні тепер буде нова вакцина від грипу, яка повинна з'явиться в аптеках країни вже через тиждень. Громадянам, які вже робили щеплення раніше, все одно рекомендують вакцинуватися цією новинкою.

За словами заступника міністра охорони здоров'я, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, штами грипу, що циркулюють на території Північного півкулі, змінилися в порівнянні з попереднім роком. Про це чиновник 17 вересня заявив в ефірі "Україна 24" у програмі "Сьогодні ввечері".

Відповідаючи на питання про "традиційний" сезонний грип в Україні, який очікується в умовах триваючого коронавірусу, Ляшко нагадав про важливість вакцинації.

При цьому незабаром в країні з'являться нові вакцини від грипу, які вже пройшли перереєстрацію штамового складу і дозволені саме на цей сезон.

"Тому навіть ті, хто вакцинувався в попередні роки, потребують вакцинації", - зазначив Ляшко.

Нові вакцини - іноземних виробників (Нідерланди, Корея, Бельгія та інші країни).

Вартість їх заступник глави МОЗ не уточнив, проте розповів, що держава має намір вакцинувати деякі групи ризику своїм коштом.

"Держава робить сьогодні перший крок для того, щоб закупити за державні кошти та вакцинувати певні групи ризику з професійної та медичної сфер. Серед професійної групи ризику це медпрацівники, педагоги, силові структури", - розповів Ляшко.

Відео: Ляшко розповів про нову вакцину від грипу в Україні цієї осені

Раніше повідомлялося, що в Україні розробляють унікальний тест, який зможе відрізнити COVID-19 від грипу.

Також ми писали про те, що інфекціоніст зробила невтішний прогноз про зростання захворюваності восени серед українців.

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