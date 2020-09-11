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В Украине разрабатывают уникальный тест: сможет отличить COVID-19 от гриппа

Пятница 11 сентября 2020 10:47
В Украине разрабатывают уникальный тест: сможет отличить COVID-19 от гриппа
В Украине начали разрабатывать новый тест (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Новый украинский тест даст возможность обнаружить у пациента до 5-6 разных вирусов

В Украине начали разрабатывать уникальную тест-систему, которая поможет отличить грипп, парагрипп от коронавируса.

Как рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, Минздрав уже направил заказ на новые тесты. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы тесно сотрудничаем с Институтом молекулярной биологии, и мы с ними сидели за круглым столом и пришли к тому решению, что сегодня тест-систем, которые диагностируют коронавирусную болезнь огромное количество. В то же время нам нужно готовиться к сезону, когда к COVID-19 присоединится грипп, парагрипп и другие 200 гриппоподобных заболеваний", - рассказал главный санитарный врач.

Он отметил, что украинские ученые разрабатывают специальную тест-систему, которая поможет определить до 5-6 вирусов.

"Наши академики сказали, что они сделают тест-систему, которая позволит нам с одного образца проявлять четко – это будет на 5-6 плашек панелей и четко будет показывать или это грипп, парагрипп или коронавирусная болезнь", - добавил Виктор Ляшко.

Стоит отметить, что такой тест будет очень актуальным во время осенне-зимнего всплеска респираторных заболеваний. Врачи опасаются, что вспышка гриппа и острых респираторных заболеваний в сочетании с пандемией коронавируса может сильно усложнить диагностику для медиков.

Ранее мы писали о том, что инфекционист сделала неутешительный прогноз о росте заболеваемости среди украинцев на осень.

А также мы рассказывали о том, что в Украине COVID-19 может вытеснить другая опасная болезнь.

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