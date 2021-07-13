В Украине яблоки подешевели вдвое: названа стоимость

Цена на яблоки

Так, в начале июля в Украине цены на яблоки стандартного качества колебались от 21 до 25 грн/кг, а в аналогичный период 2020-го продавали по 47-54 грн/кг. В то же время годом ранее яблок на полках в украинских супермаркетах в этот период уже почти не было.

Какая причина снижения цены

Эксперты сообщают, что причиной падения цен является большой выбор сезонных косточковых фруктов и широкий ассортимент ягод из-за чего спрос на яблоко невысок.

Кроме того, чтобы хоть как-то стимулировать продажи, садоводы вынуждены снижать цену на яблоко, которое и так уже почти в три раза дешевле, например, клубники и дешевле всех остальных видов фруктов.

Чем полезны яблоки

Яблоки помогают беречь здоровье сердца и сосудов. Также потребление яблок снижает риск инсульта.

Максимально полезные яблоки - это свежие тщательно помытые яблоки с кожурой. Именно в кожуре много клетчатки и полифенолов. И не стоит бояться пестицидов - на яблоках уже не сами пестициды, а их остатки, потому что пестициды быстро разрушаются на солнце. Этого достаточно, чтобы уменьшить их количество.